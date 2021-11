LeBron expulsé, Isaiah Stewart veut se battre avec lui !

C'est une scène assez invraisemblable qui a eu lieu cette nuit à Detroit, lors du match entre les Pistons et les Lakers. Alors qu'il restait 9 minutes à jouer dans le 3e quart-temps, Isaiah Stewart, le jeune intérieur de Motown, s'est retrouvé en sang après un coup de coude asséné par LeBron James sur un boxout après un lancer. Fou furieux et l'arcade dégoulinante, Stewart a voulu en découdre avec le "King".

Jusque-là, rien de très exceptionnel. Sauf que la séquence a été interminable. Ses coéquipiers et la sécurité ont eu un mal de chien à sortir Stewart du terrain, tant celui-ci était incontrôlable et décidé à rendre la monnaie de sa pièce à LeBron. Alors qu'il semblait proche d'être raccompagné, l'intéressé est revenu une première fois en courant vers la star de L.A. en effaçant les obstacles façon Jonah Lomu.

Puis il a tenté un sprint dans le couloir des vestiaires pour tenter de faire le tour et d'arriver immédiatement vers le banc des Lakers. Complètement fou.

The Lakers and Pistons had to be separated multiple times after this play between LeBron and Isaiah Stewart. pic.twitter.com/im0o7fXeoI

