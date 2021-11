Nikola Jokic l'a rappelé il y a quelques jours lors du triste épisode avec Markieff Morris : les joueurs ont parfois tendance à se faire justice eux-mêmes quand ils subissent un mauvais geste. La poussette de Myles Turner sur Rudy Gobert était heureusement moins dangereuse que celle de Morris sur Jokic mais le Français n'a pas voulu se laisser faire. Heureusement, lui non plus n'a pas réagi comme le Serbe. Mais il s'est tout de même précipité sur Turner après avoir été poussé dans le dos. Gobert l'a attrapé pour essayer de le mettre à terre. De quoi provoquer un petit moment de chaos sur le parquet de Salt Lake City.

Nikola Jokic et Markieff Morris expulsés pour des gestes bien moches

https://www.youtube.com/watch?v=dmAMCFAugKc

Les esprits se sont échauffés et plusieurs joueurs ont essayé de se mêler à l'altercation. Du coup, une fois tout le monde séparé, les arbitres ont décidé d'expulser plusieurs joueurs. Rudy Gobert (19 points et 11 rebonds) et Myles Turner, bien sûr, mais aussi Donovan Mitchell et Joe Ingles. Sans ses deux stars, le Utah Jazz n'avait ensuite plus aucune chance de revenir à hauteur des Indiana Pacers. Du coup, les Mormons ont subi leur première défaite à domicile de la saison.