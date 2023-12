Gilbert Arenas raconte : ce qui s’est vraiment passé entre Draymond Green et Jordan Poole

Gilbert Arenas était l'invité de Shannon Sharpe dans le podcast de ce dernier cette semaine. L'ancien arrière des Wizards a été invité à raconter ce qu'il savait de l'incident entre Jordan Poole et Draymond Green, à la lumière des récents événements qui ont conduit à la suspension de l'intérieur des Warriors. Voici le récit qu'il a fait de ce qui a conduit à la fameuse agression de Green sur Poole.

"Ils étaient au training camp. Jordan Poole était avec le second unit. Dray a vite commencé à provoquer. 'Tu es naze, comment est-ce que tu peux gagner autant d'argent ?' Il savait que Poole n'allait pas battre l'équipe avec Steph, Klay, Dray... Il lui a fait ça tout au long du camp.

Un jour, Steve Kerr a pris Jordan Poole à part et lui a dit qu'il devait tenir tête à Draymond parce qu'il le traitait comme une petite fille. Après ça, Jordan a taffé sur le terrain et a commencé à parler. 'Tu vas faire quelque chose là ou tu vas encore laisser le n°30 te porter sur son dos comme un sac ? Tu es un accessoire cher, comme un sac Gucci, pour Steph'. Derrière, Steph a mis un panier pour plier le match et Poole a dit à Draymond que le n°30 l'avait encore sauvé et qu'il avait gagné 4 bagues en montant sur son dos. C'était la veille de l'incident.

Le lendemain, Draymond était déjà sur les nerfs parce qu'il avait dû gérer des trucs familiaux et Kevon Looney a vu qu'il était d'une humeur différente. Il a voulu s'en prendre à Poole, mais Poole avait déjà gagné hier et ça lui suffisait. Il n'était même pas sur le terrain à ce moment-là, mais Draymond lui disait de venir. Le mal avait été fait la veille. Il l'a poussé et c'est ça qui lui a valu de se faire frapper".

Cet incident, qui a débouché sur une saison médiocre des Warriors et le départ de Jordan Poole vers Washington, a été le début d'une série d'incartades de la part de Draymond Green. Il est actuellement mis à l'écart par Golden State et ne rejouera pas avant plusieurs semaines.

