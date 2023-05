Golden State, un vestiaire divisé et surtout frustré ?

La saison des Golden State Warriors est officiellement terminée. Eliminé en Playoffs par les Los Angeles Lakers (2-4), le champion NBA en titre a connu un exercice 2022-2023 mouvementé. Dès les premières semaines, le groupe a vécu un incident majeur : la droite de Draymond Green sur Jordan Poole.

Si les Californiens ont assuré que cette histoire avait été bien gérée, elle a visiblement laissé des traces. D'après les informations de la journaliste d'ESPN Ramona Shelburne, le vestiaire des Dubs a connu de sérieuses divisions ces derniers mois.

Et sans surprise, Poole, en grande difficulté sur le plan sportif, a été l'un des plus frustrés. Relativement calme, l'arrière a tout de même eu du mal à cacher ses émotions négatives. Et dans le groupe de Golden State, il n'était pas le seul à lutter face à une grosse frustration.

Ainsi, au quotidien, les jeunes avaient visiblement du mal à digérer certains choix de l'entraîneur Steve Kerr. Certains talents l'ont visiblement exprimé. Par exemple, un Jonathan Kuminga compte visiblement mettre un coup de pression à Golden State : un rôle plus important ou un départ.

Il s'agit d'un challenge pour les Warriors. Trouver le bon équilibre entre un noyau dur expérimenté et l'intégration des jeunes. En tout cas, cet été, Golden State va devoir faire des choix importants.

Draymond Green et les Warriors, c’est reparti pour un tour ?