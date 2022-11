Le bilan calamiteux des Golden State Warriors à l’extérieur

Les champions en titre ne savent plus voyager ! Les Golden State Warriors ne se déplaçaient pourtant pas très loin la nuit dernière. Un tout petit plus de 100 kilomètres plus au Nord de la Californie, pour y affronter les Sacramento Kings. Stephen Curry et ses partenaires s’y sont inclinés (112-115). Leur septième défaite consécutive à l’extérieur. Ils n’ont toujours pas gagné en dehors du Chase Center de San Francisco cette saison.

0-7, ça fait vraiment tâche pour une équipe qui vise le doublé. Surtout que les joueurs de Steve Kerr ont notamment perdu contre les Charlotte Hornets, les Detroit Pistons ou encore le Orlando Magic. Du fait de leur pauvre bilan à l’extérieur, ils occupent la treizième (!) place de la Conférence Ouest avec 5 victoires en 13 matches.

Les Warriors encaissent 123 points en moyenne loin de leurs bases. C’est évidemment la pire marque du championnat. L’ironie c’est que l’équipe tourne bien à domicile. Elle affiche un différentiel de +5 points sur 100 possessions à la maison. Une statistique qui passe à -10,6 à l’extérieur. Du coup, Golden State a gagné cinq rencontres sur six devant ses supporters. Les Californiens vont devoir se ressaisir vite parce que, même si la saison est encore longue, la course aux playoffs est vraiment engagée.