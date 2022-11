Les résultats de la nuit en NBA

Thunder @ Knicks : 145-135

Wolves @ Cavs : 129-124

Grizzlies @ Wizards : 92-102

Jazz @ Sixers : 98-105

Nuggets @ Bulls : 126-103

Warriors @ Kings : 115-122

Nets @ Lakers : 103-111

La performance incroyable de Joel Embiid résumée en chiffres

- Personne n'était prêt. Joel Embiid a choqué le monde dimanche, lors de la réception du Jazz. Face à l'équipe avec le meilleur bilan de l'Ouest jusque-là, le pivot camerounais a tout simplement sorti une performance légendaire et le plus grand match de sa carrière. Jugez plutôt.

Embiid a compilé 59 points, 11 rebonds, 8 passes et 7 (!) contres, 24 heures après avoir posé 42 points la veille face à Atlanta. Le plus beau, c'est qu'il l'a fait dans un match serré. Le dauphin de Nikola Jokic dans la course au MVP l'an dernier a été déterminant dans le 4e quart-temps en inscrivant 26 des 27 points des Sixers, ce qui n'a aucun p***** de sens dans un match NBA en 2022.

Depuis l'introduction des contres dans les statistiques officielles en 1973, absolument personne n'avait réussi à totaliser au moins 50 points, 10 rebonds, 5 passes et 5 contres dans une rencontre. C'est dire le côté historique de ce que vient de réussir Joel Embiid, qui a décidément bien récupéré de sa maladie et de l'absence de James Harden.

Joel Embiid followed up his 42-point performance last night with 59 points and a MASSIVE stat line! #BrotherlyLove@JoelEmbiid: 59 PTS (26 PTS in Q4), 11 REB, 8 AST, 7 BLK pic.twitter.com/7bar9acnG4 — NBA (@NBA) November 14, 2022

Avec cette deuxième défaite consécutive, le Jazz, qui s'est quand même à nouveau bien battu, glisse au troisième rang et amorce, peut-être, sa rentrée dans le rang progressive.

- Le nouveau leader de l'Ouest, à égalité avec Portland, c'est Denver ! Les Nuggets avaient commencé leur saison de manière un peu poussive, mais les voilà au niveau où on les attendait. Les joueurs de Michael Malone ont dominé Chicago dans l'Illinois, avec un Nikola Jokic fidèle à ce qu'il propose depuis le début de la saison, c'est à dire moins de scoring, mais toujours plus de playmaking.

Le double MVP n'a marqué que 8 points mais a offert 14 passes dans une partie que son équipe a maîtrisé quasiment de bout en bout. Michael Porter Jr s'est régalé avec 31 points contre des Bulls à la peine et battus lors de quatre de leurs cinq derniers matches.

Michael Porter Jr. dropped an efficient 31 PTS (11/16 FM) to lead the @nuggets to the win! #MileHighBasketball pic.twitter.com/GO4Dtl6MYo — NBA (@NBA) November 14, 2022

- On ne s'y attendait pas franchement avec l'absence de Bradley Beal, mais Washington est l'une des équipes les plus en forme du moment à l'Est en NBA. Les Wizards ont conquis un quatrième succès consécutif, et pas des moindres, en battant Memphis. La tâche a été facilitée par la mise au repos de Ja Morant et Desmond Bane, mais encore fallait-il faire le job.

Kristaps Porzingis (25 pts) et Deni Avdija (21 pts), dont le retour dans le cinq a coïncidé avec le regain de forme de son équipe, ont porté l'équipe offensivement pour faire des Wizards le 5e de sa Conférence.

- Cleveland est en revanche dans le dur. Les Cavs, auxquels on a peut-être porté la poisse en louant leur superbe début de saison, ont perdu pour la quatrième fois de suite, cette fois à domicile face aux Wolves. La défaite est venue éclipser le monster game de Darius Garland (51 pts), qui a dû se décarcasser pour faire oublier l'absence de Donovan Mitchell et de Jarrett Allen.

Minnesota avait quasiment plié le match après trois quart-temps dans une performance collective un peu rassurante après les bouillies des dernières semaines. D'Angelo Russell (30 pts, 12 pds) a sorti son meilleur match de la saison, dans un effort concerté avec Karl-Anthony Towns (29 pts, 13 rbds). Rudy Gobert a compilé 15 points, 13 rebonds et 2 contres.

- Les Lakers se sont fait peur, mais ils ont décroché une victoire face à Brooklyn qui va leur mettre un peu de baume au coeur. Malgré l'absence de LeBron James, Los Angeles a fait un match solide pour dominer les Nets et menait de 18 points jusqu'à ce qu'arrive le money time. Là, Brooklyn est revenu à 4 points dans le sillage de Kevin Durant (31 pts, 9 rbds, 7 pds). Les Californiens ont tenu bon, emmenés par Anthony Davis, qui a sorti son plus gros match de la saison (37 pts, 18 rbds), avec une très belle deuxième mi-temps de sa part.

🔥 @AntDavis23 was HOOPING for the @lakers going OFF for 37 PTS and 18 REB (career-high 10 OREB)! #LakeShow pic.twitter.com/pv1W3cG1zj — NBA (@NBA) November 14, 2022

Russell Westbrook a shooté un peu à l'envers (4/15), mais son énergie et son playmaking en sortie de banc (14 pts, 12 pds) ont été précieuses. Il s'est au passage offert l'une des actions du match en contrant "KD" en fourbe.

Russ blocks KD ✋🛑 pic.twitter.com/vq7u2OHYHG — Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) November 14, 2022

- Tom Thibodeau a dû avoir envie de casser des murs et des bouches dans les vestiaires du Madison Square Garden. Lui qui est initialement un spécialiste défensif, a vu ses Knicks prendre 145 points dans un match NBA sans prolongation contre Oklahoma City. New York a été incapable de contenir la paire Shai Gilgeous-Alexander-Josh Giddey.

Les deux compères ont décimé les rangs de Gotham, avec 37 points pour "SGA" et un triple-double pour l'Australien (24 pts, 12 pds, 10 rbds), qui est devenu le seul autre joueur de l'histoire de la NBA avec Wilt Chamberlain à avoir réussi deux TD pour ses deux premiers matches au MSG !

OKC a étrangement fait du Garden son propre jardin, puisque c'est la cinquième fois de suite que le Thunder s'impose dans l'enceinte de Penn Station.

Evan Fournier est sorti du banc 20 minutes pour un 0 pointé en attaque.

- Les Warriors continuent d'être inconstants et irréguliers au cours d'un même match, ce qui explique leur bilan (5-8) après leur nouvelle défaite à Sacramento la nuit dernière. Golden State menait de 15 points à la fin du 1er quart-temps et se dirigeait vers un succès serein, avant de couper le contact et de laisser les Kings revenir et prendre leurs aises.

Malgré un bon run dans le 4e (13-2) pour prendre les devants à l'entame du money time, Stephen Curry (27 pts) et ses camarades n'ont pas existé dans les dernières minutes. Les Kings, portés par Domantas Sabonis (26 pts, 22 rbds), De'Aaron Fox (22 pts) et Keegan Murray (21 pts) ont marqué 13 des 17 derniers points du match. Sacro présente un bilan à l'équilibre (6-6) et une série de trois victoires de rang. Les Warriors aimeraient pouvoir en dire autant...