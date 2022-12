Les Golden State Warriors sont considérés comme l’équipe la plus chère de la NBA, devant les Knicks et les Lakers.

La vente des Suns, dont le montant pourrait exceptionnellement atteindre 3 milliards de dollars, fait grand bruit en NBA. Ce prix est toutefois largement inférieur à celui de la franchise la plus chère de la ligue. Cette année, ce ne sont ni les Knicks ni les Lakers, ce sont les Golden State Warriors.

Sur le plan sportif, après deux années de vide, Stephen Curry et ses coéquipiers ont ramené les Dubs sur le toit de la NBA. Sur le plan financier, l’équipe se tient au sommet également. Sa valeur a en effet été estimée à 7,56 milliards de dollars par Sportico.

Si le classement complet n’est pas encore disponible, le média américain précise que "les Warriors se sont démarqués du reste de la NBA au niveau business". À titre de comparaison, Joe Tsai a acheté les Nets au prix fort en 2019 : 3,3 milliards de dollars. Ce montant — qui ne représente même pas la moitié de la valeur de Golden State aujourd’hui — est le record actuel de la ligue.

Il y a apparemment un fossé entre la franchise de la Baie et les autres. Il s’agit d’ailleurs de la deuxième équipe la plus chère du monde, tous sports confondus, derrière les Dallas Cowboys (7,64 milliards), toujours d’après Sportico.

Les Warriors, un grand danger pour l’avenir de leur architecte ?

La saison dernière, les recettes brutes des Warriors ont dépassé les 800 millions de dollars. Cela représente 50% de plus que la deuxième équipe dans ce classement. Dans leur nouvelle salle à 1,4 milliard de dollars, les sponsors et les places premium leur rapportent plus du double que leurs concurrents.

Joe Lacob et ses partenaires avaient acheté la franchise à 450 millions de dollars en 2010. "J’étais nerveux, parce que l’équipe n’avait pas été performante pendant tellement d’années et qu’elle n’allait pas en playoffs. Les affaires n’étaient pas très bonnes non plus", se souvient-il. Finalement, on peut dire sans trop d’hésitation que le propriétaire des Warriors a fait un investissement plutôt correct.

