Goran Dragic à Brooklyn, les Nets tiennent leur meneur… à domicile

On l'attendait à Dallas, Milwaukee ou Miami, c'est finalement du côté de Brooklyn que Goran Dragic va poursuivre sa carrière en NBA. Le vétéran slovène, inutilisé par Toronto, puis coupé par San Antonio après son trade à la deadline, va s'engager jusqu'à la fin de la saison avec les Nets, annonce Shams Charania de The Athletic.

En supposant que Goran Dragic soit en pleine possession de ses moyens, Brooklyn semble avoir réussi un superbe coup. Avec l'impossibilité pour Kyrie Irving de jouer les matches à l'extérieur, Steve Nash s'assure la garantie de pouvoir aligner un meneur de jeu expérimenté et rompu aux joutes de haut niveau.

Sean Marks est décidément très actif ces derniers jours, après le trade qui lui a permis de faire venir Ben Simmons en échange de James Harden.

