Grâce aux contres de Rudy Gobert, le playground de Saint-Quentin est bientôt prêt

Rudy Gobert et YOP ont de nouveau collaboré cette année en misant sur les contres du pivot des Wolves pour financer la réhabilitation du playground de son enfance.

La réhabilitation du playground de Saint-Quentin, sur lequel Rudy Gobert a joué ses premières parties, va pouvoir être finalisée grâce à la dernière phase de l'opération solidaire initiée par YOP et le pivot des Minnesota Timberwolves en 2020.

Actuellement aux prises avec les Denver Nuggets au 1er tour des playoffs NBA, Rudy a pour la troisième année de suite débloqué une somme d'argent importante grâce à ses contres en saison régulière à domicile via sa fondation et son partenariat avec le groupe agro-alimentaire français.

L'an dernier, on avait pu contribuer à arrondir la cagnotte lors d'un challenge de paniers à 3 points. Cette fois, c'est le nombre 27, son préféré, qui a été ajouté à celui de son nombre de contres pour atteindre le montant de 61 000 euros, remis via un chèque à Etendart, pour boucler les travaux sur le playground et l'inaugurer durant l'été.

L'année dernière, dans la foulée de ce dispositif, voici ce que Rudy nous avait impliqué concernant son implication pour la jeunesse et ses souvenirs à Saint-Quentin.

"Je me suis rendu compte que si je devais choisir un secteur où je pouvais faire de grandes choses, des choses utiles, c'était celui-là. Il y a bien sûr l'aspect financier où tu aides des jeunes qui sont orphelins ou des familles avec des enfants qui n'ont pas à manger, mais il y a aussi l'aspect psychologique. Beaucoup de jeunes ne croient pas en eux. J'ai eu la chance de réussir et j'essaye maintenant d'être une source d'inspiration pour eux, c'est important. Si je veux continuer de faire des choses dans ce sens-là, c'est aussi parce que quand j'étais petit, j'ai toujours vu ma mère, qui était au RSA, donner quand elle le pouvait aux sans abris par exemple. Pour ce qui est du terrain que je veux aider à rénover, c'est parce que j'y ai passé beaucoup de temps quand j'étais plus jeune. C'est celui qui en face du Palais des Sports de Saint-Quentin où joue l'équipe professionnelle. Je jouais au basket, mais aussi au foot".

Lors du game 3 face à Denver, perdu par Minnesota, Rudy Gobert a compilé 18 points, 10 rebonds et 3 passes.

[ITW] Rudy Gobert nous parle des Bleus, du MVP et de son image aux USA