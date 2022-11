Grant Williams, un vrai risque sur son avenir aux Celtics ?

L'été dernier, l'intérieur Grant Williams n'a pas prolongé son contrat aux Boston Celtics. Pourtant éligible à un nouveau bail comme tous les membres de sa génération, le jeune talent 23 ans n'a pas réussi à s'entendre avec ses dirigeants.

Visiblement, le natif de Houston attendait un deal avec un salaire annuel estimé entre 14 et 16 millions de dollars. Mais les Celtics n'ont jamais réalisé une telle offre. Selon les informations du journaliste d'HoopsHype Michael Scotto, Boston n'a même pas atteint les 50 millions de dollars sur 4 ans !

Un véritable gouffre entre les positions des deux parties. Et même si Williams sera agent libre protégé lors de la prochaine intersaison, il existe un vrai risque pour son départ. Pourquoi ? Car il continue d'enchaîner les bonnes performances cette saison.

Ainsi, plusieurs formations pourraient lui soumettre une grosse proposition. Et dans le même temps, les Celtics n'ont pas l'intention de le retenir à tout prix. A plus de 18 millions de dollars par an, l'écurie du Massachussetts n'aurait pas prévu de s'aligner.

En tout cas, Grant Williams, sans prolonger, a parié sur lui-même. Et il pourrait bien obtenir une récompense XXL dans quelques mois...

