Quatre jeunes intéressants n’ont pas été prolongés et seront free agents

Il y a ceux qui ont touché le gros lot, comme Jordan Poole ou De'Andre Hunter, et ceux qui attendront l'an prochain pour sécuriser leur avenir. Si la plupart des lottery picks de la draft 2019 ont été prolongés, quatre d'entre eux n'ont pas trouvé un accord avec leur franchise. Il s'agit de Cam Johnson, PJ Washington, Rui Hachimura et Grant Williams. Ils seront donc tous free agents l'été prochain.

No rookie extension deals for Phoenix's Cam Johnson, Charlotte's P.J. Washington or Boston's Grant Williams -- all headed to restricted free agency next summer, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 17, 2022