Grant Williams sur les Warriors : “Ils n’étaient pas la meilleure équipe”

L’équipe qui gagne est-elle toujours la meilleure ? Le débat qu’a lancé Grant Williams est sans doute plus complexe qu’il n’y paraît. Malgré la défaite des Boston Celtics en Finales NBA, il continue à croire qu’ils étaient au-dessus des Golden State Warriors.

“I still will say confidently… they weren’t the better team.”@Grant2Will on the Celtics lack of discipline in The Finals and how the Warriors took advantage. pic.twitter.com/5fWvXM5xz8

— The Long Shot (@TheLongShotPod) July 20, 2022