Stephen Curry, le chef assaisonne les Celtics aux ESPYs

La tenue de Stephen Curry pour présenter la cérémonie des ESPYs Awards : un très beau costume vert et, surtout, un couteau entre les dents. Le meneur a profité de cette invitation sur scène pour régler des comptes. Le tout avec humour, bien sûr.

Au-delà de LeBron James, Curry a décidé de concentrer ses punchlines sur les Boston Celtics. Il a vite repéré Grant Williams dans la salle, qui a récemment déclaré que les Golden State Warriors n’étaient pas "n’étaient pas la meilleure équipe" des Finales NBA. Le tacle était presque obligatoire.

"Grant Williams, I see you in the building! It's great to see you again, my man! I know you like this color, I'll let you borrow it after I'm done. I might even let you wear a ring."

Steph Curry took a jab at Williams an the Celtics 🤣pic.twitter.com/MOiNJ6wouy

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) July 21, 2022