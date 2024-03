Grayson Allen est le meilleur shooteur cette saison et de loin

Grayson Allen fait une énorme saison à 3 points et devance largement la concurrence en termes d'adresse.

Si les Suns ont quelques incertitudes à quelques encâblures des playoffs, ils savent qu'ils peuvent compter sur le shooteur le plus adroit de la ligue cette saison. Si Stephen Curry est n°1 sur le volume de paniers primés inscrit (307 à l'heure de ces lignes), le plus adroit avec un nombre suffisant de tirs pris pour être éligible, se nomme Grayson Allen.

L'arrière des Suns, arrivé en provenance de Milwaukee l'été dernier, prend 6 tirs à 3 points par match et tourne à... 48.2%. C'est très nettement au-dessus des autres joueurs les plus adroits en NBA, à savoir Luke Kennard (45.4%), Jrue Holiday (44.5%), Jalen Williams (44.4%) et Sam Hauser (43.9%).

Grayson Allen tourne à 13.7 points par match cette saison et est une troisième ou quatrième lame assez exceptionnelle pour Phoenix, qui ne peut qu'espérer que cette adresse vertigineuse à 3 points se retranscrive en playoffs dans quelques semaines.