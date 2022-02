Gregg Popovich n’a jamais eu autant la pression qu’aux JO de Tokyo

Gregg Popovich est une légende vivante du basket. Vainqueur à 5 reprises de la NBA avec les San Antonio Spurs, le coach a également remporté le titre olympique l'été dernier à Tokyo avec Team USA.

Avec une carrière débutée en 1973, l'entraîneur texan a quasiment tout connu dans sa carrière. Et pourtant, sa récente expérience à la tête de la sélection l'a marqué. Pourquoi ? Car il n'avait jamais ressenti une telle pression.

"J'étais plus anxieux et j'ai ressenti plus de pression dans cet environnement que je ne l'ai jamais fait dans n'importe quelle expérience lors des Finales NBA. C'est votre pays qui vous regarde, les enjeux sont énormes et vous ressentez cette responsabilité", a confié Gregg Popovich face à la presse.