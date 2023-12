Gregg Popovich shoote ou presque, la salle de NOLA en kiff

C’est une action d’école à laquelle on a assisté dans le match entre les San Antonio Spurs et les New Orleans Pelicans. Brandon Ingram attaque l’intervalle, attire l’aide de Cedi Osman. Mais Naji Marshall n’ouvre pas l’angle de passe et reste aligné avec le Turc. Du coup, Brandon Ingram choisit celui qui est bien ouvert dans l’aile… Gregg Popovich.

Bon, la prise de balle du technicien des San Antonio Spurs n’est pas des plus sereines. Mais il a suffisamment de temps pour armer et donner un (petit) aperçu de sa qualité de tir. Du moins de la gestuelle. Car Gregg Popovich a préféré se contenter d’un mini-tir. Pour le plus grand bonheur des du public de NOLA. Bon, on aurait préféré le voir mettre une ficelle de loin, mais la séquence était belle quand même...