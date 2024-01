Sélectionné au #1 pick de la Draft NBA 2023, Victor Wembanyama suscite d'énormes attentes. Choisi par les San Antonio Spurs, l'intérieur va ainsi devoir s'habituer à la comparaison avec les légendes de la franchise texane, comme David Robinson et Tim Duncan. De son côté, Gregg Popovich n'a jamais été un grand fan des comparaisons.

Mais l'entraîneur des Spurs peut parfois réaliser quelques exceptions. Impressionné par la maturité du Français pour sa première année dans la Ligue, le coach de 74 ans a vu quelques similitudes avec Robinson et Duncan.

"Je pense que son caractère est tel qu'il veut être entraîné. J'ai de la chance qu'il soit aussi mature et qu'il comprenne ce qui est important. Il ne s'agit pas seulement de gagner ou de perdre, mais aussi de comprendre comment jouer le jeu et comment tout s'imbrique par rapport à ce que l'on attend de lui.

En ce sens, il est comme Tim et David. Car ils s'intéressaient davantage au processus et à la manière dont les choses sont faites, sans quoi vous ne pouvez pas atteindre vos objectifs ultimes. On ne peut pas sauter ce genre d'étapes. Il a donc travaillé avec assiduité sur les fondamentaux.

Il est probablement le jeune homme de 20 ans le plus mature que j'ai rencontré. Et il n'a pas seulement un don et un QI pour le jeu, mais également dans la vie. Il comprend les priorités, vous savez, tout ce qui se passe autour de lui ne l'affecte pas.

Il se contente de faire son travail et de travailler dur. C'est un excellent coéquipier. Il sera donc un joueur fabuleux", a analysé Popovich pour SI.

Un discours fort. En plus de ses qualités physiques, Victor Wembanyama, à seulement 20 ans, semble effectivement avoir la bonne mentalité. Dans son travail au quotidien, il a donc charmé les Spurs. Même le très exigeant Gregg Popovich.

