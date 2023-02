Si Gregg Popovich a réussi à devenir le coach le plus victorieux de l'histoire de la NBA, c'est aussi parce qu'il a su se renouveler avec le temps et utiliser des méthodes originales. Dans un article de Jamal Collier d'ESPN, on apprend que le mythique Pop s'est parfois servi de métaphores et d'exemples animaliers pour faire comprendre des concepts à ses joueurs.

C'est DeMar DeRozan, qui a passé trois saisons aux San Antonio Spurs avec Gregg Popovich, qui a raconté cette amusante anecdote.

"Je me souviens que Pop nous a fait regarder un documentaire de National Geographic. En gros, c'était pour nous enseigner le travail en équipe et nous réunir pour effectuer une tâche commune, quelle qu'elle soit. Je pensais en arrivant dans la salle que ce serait une séance traditionnelle, mais il nous a mis un film sur les pingouins. C'est le truc le plus intéressant que j'ai vu. On a vu de quelle manière ils migraient, comment les mâles gardaient les oeufs des femelles pendant qu'elles vont chercher de la nourriture. Comment ils marchaient 100km pour aller chercher de l'eau, etc... C'était fou. Chacun avait son propre rôle bien défini. On a dû tout envisager du point de vue des pingouins. Il n'y a que Pop pour faire des putains de trucs comme ça".

Certains joueurs, comme Kobe Bryant, ont avoué s'être inspirés de documentaires animaliers pour progresser sur le terrain. Le Black Mamba avait notamment fait évoluer ses moves offensifs en observant des félins. Comme quoi, il est intéressant de sortir des sentiers battus comme le font les plus grands.

