Les Grizzlies fous de rage contre l’arbitrage, leur coach dégoupille

Les Memphis Grizzlies ne sont pas passés loin de chercher une troisième victoire contre les Minnesota Timberwolves la nuit dernière. Ils ont finalement perdu de peu (118-119). Un match qui s’est joué sur des détails. Et pour Taylor Jenkins, l’arbitrage a fortement influencé l’issue de la rencontre. Il s’est lâché au micro des journalistes.

« On doit mieux jouer mais c’est l’un des matches les plus catastrophiques que j’ai vu en NBA en termes d’arbitrage », confie le coach. « Nos cinq titulaires avaient déjà quasiment pris 6 fautes dans le premier quart-temps. 10 fautes de différence sur le match. 40 lancers-francs pour Minnesota. Je n’ai jamais vu des arbitres aussi arrogants et inconsistants. »

« J’assumerai les amendes, peu importe. Je dois protéger mes joueurs. On sait que l’on doit faire mieux mais dès le début du match ce n’était que ça : faute, faute, faute. Il y a eu un moment où une faute a été sifflée avant même le contact. C’est embarrassant. »