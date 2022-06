Les Warriors et Grizzlies prêts à se mettre dessus le jour de Noël

« If you come at the King, you best not miss. » Jaren Jackson Jr aurait dû suivre les conseils du regretté Omar Little (Michael K. Williams, R.I.P.) avant de provoquer les Golden State Warriors sur Twitter en début de saison. L’intérieur des Memphis Grizzlies avait repris le slogan de la franchise californienne après leur avoir infligé une défaite, histoire de se foutre gentiment de leur gueule. Des mois plus tard, Klay Thompson lui a renvoyé la balle en pleine tronche après le sacre des Dubs.

Klay Thompson atomise Jaren Jackson Jr pour un tweet sur les Warriors

Il semble que la série du second tour entre les deux équipes a laissé des traces. Elle a été particulièrement physique et disputée – deux éjections lors des deux premiers matches par exemple. Grizzlies comme Warriors ont l’air de prendre un malin plaisir à se chamailler. Du coup, cette petite rivalité naissante pourrait être exploitée par la NBA à des fins commerciales (business is business, ça aurait pu être un autre conseil d’Omar) en programmant cette affiche le soir de Noël.

nah in da M. bring em to da trenches https://t.co/lYuPwkKnsH — Ja Morant (@JaMorant) June 19, 2022

Ja Morant tient à jouer ce match, mais à Memphis. Draymond Green lui a alors répondu que les champions ne se déplaçaient pas le soir de Noël. Privilège mérité. En tout cas, ça peut donner un bel affrontement bien intense, bien vicieux lors des Christmas Games 2022. En attendant une éventuelle revanche en playoffs.