Klay Thompson atomise Jaren Jackson Jr pour un tweet sur les Warriors

Comme Klay Thompson le dit lui-même, il n'oublie rien. Surtout pas les adversaires qui manquent de respect aux Warriors. Au sortir du game 6 et du quatrième sacre de sa carrière avec Golden State, Thompson s'est présenté devant les médias et s'est brusquement souvenu d'un tweet qui l'avait beaucoup chiffonné à l'époque. Celui de Jaren Jackson Jr, qui s'était permis de poster "Strength in Numbers", le slogan des Warriors, avec un emoji d'applaudissements, juste après une victoire de Memphis contre Golden State en mars dernier.

C'est simple, Klay Thompson se l'est payé en direct et à heure de grande écoute.

"Il y a ce joueur des Grizzlies qui avait tweeté ça et ça m'avait tellement mis les nerfs ! J'ai hâte de pouvoir retweeter ça. Espèce de clochard ! Quand j'ai vu ça, je me suis dit que le mec était un clown. Désolé, ce souvenir vient juste de me revenir. Tu te moques de nous alors que tu n'as jamais été aussi loin frérot ? Nous on y a été et on sait ce que ça implique. Non mais vous le croyez, ça ? [...] J'ai une mémoire d'éléphant et je n'oublie pas que beaucoup de personnes nous ont frappé quand on était à terre".

Les Warriors ne sont plus à terre, Klay Thompson est lui aussi debout et bien portant, prêt à demander des comptes à tous ceux qui ont taclé son équipe ou prédit sa fin de cycle.

Klay never forgot what Jaren Jackson Jr. tweeted earlier this season pic.twitter.com/xxplZjRNmO — Dime (@DimeUPROXX) June 17, 2022

