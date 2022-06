Klay Thompson, une grande émotion pour un titre particulier

Sans fondre en larmes comme Stephen Curry, Klay Thompson a savouré ce nouveau titre de champion. Sacré contre les Boston Celtics (4-2) la nuit dernière, l'arrière des Golden State Warriors a remporté sa 4ème bague en NBA.

Et après ses galères, ce sacre a forcément un goût particulier. Deux saisons blanches pour deux blessures majeures. 941 jours entre sa chute et son retour à la compétition. Du coup, avec une belle émotion, Thompson a ainsi apprécié le chemin parcouru.

"Deux années blanches, mais elles n'étaient pas vraiment blanches. Je regardais les Playoffs et les Finales NBA, ça me tuait ! De revenir à ce niveau, je suis tellement reconnaissant envers mes coéquipiers. Ils ont eu un départ incroyable cette année, 18-2.

Il s'agit de la fondation pour la suite. C'est fou, je suis sur le nuage 109 actuellement ! Je ne sais pas quoi dire. Il y a eu de nombreux jours sombres, des pleurs sur des bancs. Steph, Draymond et Andre, les gars m'ont parlé pour m'aider.

Je suis tellement heureux d'être ici. Franchement, je n'arrive pas à y croire. Je savais que c'était une possibilité, mais de le voir en vrai, c'est complètement fou. Ce dont je me souviens le plus ? Les jours sombres à Santa Cruz, j'étais avec Wise, on jouait surtout en pick-up. Je me faisais ensuite botter le cul par l'équipe G-League.

Mais je savais que je devais encaisser, que ça allait payer. Donc ma présence ici, c'est aussi grâce à toutes les personnes de cette organisation", a insisté Klay Thompson pour ESPN.