La vidéo de “Fake Klay Thompson” qui s’introduit chez les Warriors est folle

Dawson Gurley, le sosie douteux de Klay Thompson, a réussi à s'introduire au Chase Center et à s'entraîner au nez et à la barbe de la sécurité. Voici la vidéo qui l'a fait bannir.

Mardi, on apprenait que "Fake Klay Thompson", un sosie un peu douteux de la star des Golden State Warriors, avait été banni du Chase Center pour s'être introduit dans la salle au nez et à la barbe de la sécurité. Dawson Gurley avait alors reçu une lettre de la part de la franchise, pour lui expliquer que son intrusion représentait une infraction très sérieuse et qu'il ne pouvait plus être toléré dans l'enceinte, bien qu'il ait payé près de 10 000 dollars de billets pour assister au game 5 des Finales NBA.

La vidéo de cette intrusion est sortie et elle est assez folle. Gurley, grimé en Klay Thompson, passe tranquillement devant la sécurité en saluant des gens, avant de se rendre sur le parquet et de prendre des shoots pendant qu'un camarade le filme.

Ce n'est qu'au bout de quelques minutes qu'une employée de la sécurité vient lui demander ce qu'il fait là et lui demande, gentiment, de quitter les lieux.

Here’s the video of fake Klay Thompson sneaking into game 5 of the NBA Finals 😭😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/8T6ERe4Zhm — Shannon Sharpe Burner Account (@shannonsharpeee) June 14, 2022

Certains ont demandé de l'indulgence pour Gurley, notamment Jalen Rose, qui a expliqué que la franchise devrait "célébrer" Fake Klay Thompson et ne pas le punir pour une faille dans sa sécurité.

Le plus drôle, c'est quand même que le type ne ressemble pas tant que ça à Klay...

Un faux sosie de Klay Thompson banni de la salle des Warriors