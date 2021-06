Cette saison aura finalement été bien pourrie pour Serge Ibaka. Et peut-être pour les Clippers si jamais ils venaient à être éliminés dès les demi-finales de conférence. L'intérieur californien, qui avait déjà raté 30 matches cette saison, ne retrouvera pas les parquets avant la saison prochaine.

Touché au dos, l'international espagnol va devoir passer par la case opération. Un vrai coup dur tant Ibaka manque aux Clippers, en particulier depuis le début des playoffs. Recruté à l'automne dernier, l'ancien d'OKC et de Toronto devait apporter ce côté défensif mais aussi son adresse extérieure. Il faudra donc attendre l'an prochain, dans une saison qui s'annonce normal, pour le voir réellement à l'oeuvre.

En 23 minutes de moyenne, son plus faible total depuis 2009/10, Serge Ibaka avait compilé 11 points et quasi 7 rebonds de moyenne en tant que titulaire. Jusqu'au 15 mars, moment où il a rejoint l'infirmerie. Sans lui, les Clippers ont misé sur Zubac et surtout sur Nico Batum. Pas forcément une réussite puisque les Clipps sont menés 2-0 par Utah. Comme c'était le cas contre Dallas au premier tour.

Kawhi Leonard prévient, il y a urgence chez les Clippers