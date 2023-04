Guerschon Yabusele s’excuse après son geste fou

Guerschon Yabusele est dans l'oeil du cyclone, maintenant que le monde entier a vu son geste sur Dante Exum jeudi soir lors du match entre le Real Madrid et le Partizan. En attendant que la commission de discipline de l'Euroleague statue sur son cas, l'international français a pris les devants sur Instagram pour s'excuser de ce coup de sang qui a provoqué la blessure de l'Australien.

"Je regrette profondément mon comportement lors de la rencontre d’hier soir. Le basketball a toujours été pour moi le terrain d’expression de l’esprit sportif et du respect. Je présente mes sincères excuses au Partizan Belgrade, un club avec lequel nous avons toujours eu d’excellentes relations, à Dante Exum et sa famille, mais aussi à mes coéquipiers, mon club et tous les fans de ce sport".

On attend aussi de savoir si le Partizan et Dante Exum entendent porter cette histoire au-delà du cadre sportif. La suspension et l'amende que va très probablement recevoir l'ancien joueur des Boston Celtics seront très salées et il ne sera sans doute pas le seul joueur sanctionné.

Bagarre Real-Partizan : Exum sérieusement blessé par le coup de folie de Yabusele