Bagarre Real-Partizan : Exum sérieusement blessé par le coup de folie de Yabusele

Guerschon Yabusele et Mathias Lessort ont été impliqués dans une bagarre générale lors du game 3 entre le Real et le Partizan. Le premier est dans de sales draps, puisque Dante Exum, qu'il a agressé avec une prise de catch, s'est sérieusement blessé au pied.

UPDATE : Les choses se gâtent pour Guerschon Yabusele. D'après le médecin du Partizan Belgrade, Dante Exum souffre d'une rupture du tendon de l'orteil après le coup de folie de l'intérieur français jeudi soir. Moma Jakovljevic, le doc serbe, a expliqué que Yabusele aurait pu endommager la colonne vertébrale d'Exum ou le faire retomber sur la tête après ce geste inconsidéré.

La commission de discipline de l'Euroleague va examiner les faits, mais il n'est pas impossible que Dante Exum et le Partizan déplace le dossier au pénal après cette agression.

---

07h03 : C'était le chaos total jeudi soir sur le parquet de Madrid, lors du game 2 du quart de finale entre le Real et le Partizan. La rencontre a tout simplement dû être stoppée à moins de deux minutes de la fin, lorsqu'une bagarre a éclaté. Malheureusement, deux internationaux français ont joué un rôle central et qui leur coûtera sans doute cher, dans cette séquence invraisemblable.

Menés de 15 points par les Serbes devant leur public, les Espagnols ont craqué par l'intermédiaire de la légende locale, Sergio Llull. L'arrière de la Roja a commis une faute flagrante et violente sur Kevin Punter, déclenchant un rassemblement et l'échauffourée qui est en train de faire le tour des réseaux.

Au milieu de l'attroupement, et même si d'autres se sont rendus coupables de gestes répréhensibles, on a surtout pu voir deux comportements que l'Euroleague ne manquera pas de sanctionner. Le Madrilène Guerschon Yabusele a soulevé Dante Exum, l'ancien joueur NBA, de terre pour l'envoyer s'écraser au sol. Pour un catcheur professionnel, la chute n'aurait pas posé de problème, mais l'Australien est un joueur de basket, qui plus est avec un historique de blessures important, et il a semblé touché au pied et sonné après la prise hallucinante de l'intérieur des Bleus.

Plus discret et moins visible au premier coup d'oeil, une vilaine manchette de la part de Mathias Lessort, le pivot tricolore, sur Dzanan Musa, le Bosnien du Real.

Mené 2 à 0, Madrid est censé se déplacer mardi à Belgrade pour le game 3. En temps normal, l'atmosphère aurait déjà été surchauffée. Avec ce qui vient de se passer, on n'aimerait pas être à la place des joueurs du Real et n'importe quelle personne censée leur recommandera de ne pas sortir de leur hôtel, voir même de n'arriver dans la capitale serbe que quelques heures avant le coup d'envoi...

CQFR : Boston finit enfin le job, place à Philadelphie !