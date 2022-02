L'article écrit par Tyrese Haliburton dans le Players' Tribune pour évoquer son départ de Sacramento ne va pas faire du bien aux fans des Kings. Tradé aux Pacers le soir de la deadline, le meneur sophomore a été pris par surprise, comme tout le monde, et a mis du temps à appréhender et digérer la nouvelle, comme il l'explique dans ce texte.

"La conversation avec Monte McNair, le GM, a été très directe. Il m'a dit : 'Je veux juste que tu saches que l'on a fait un trade et que tu vas à Indiana, je te souhaite le meilleur pour la suite'. Il y a eu quelques mots après ça et on s'est remercié mutuellement. J'ai raccroché, posé mon téléphone et j'ai commencé à pleurer. Je me suis calmé et j'ai envoyé un SMS au groupchat avec les joueurs, pour qu'ils l'apprennent par moi. Tout le monde a réagi à peu près de la même manière. 'Ferme-là', 'Arrête de te foutre de nous', 'Pourquoi tu blagues avec ça ? C'est pas drôle', 'Tu mens'... Puis Tristan Thompson a écrit que lui aussi était tradé. Là, je pense que tout le monde a compris que c'était vrai".

Tyrese Haliburton comparé à un quarterback de légende par son boss

Tyrese Haliburton a alors passé un appel Facetime avec Chimeie Metu en tentant de dissimuler qu'il pleurait, puis a reçu la visite de membres du staff et d'amis, tout en restant incrédule.

"Personne n'arrivait à y croire. Je vous assure que si vous aviez demandé à tous les joueurs quel gars voulait le plus être là sur le long terme, ils auraient tous dit que c'était moi. Je pense que c'est pour ça que j'ai pleuré. J'ai eu le sentiment que quelque chose qui était important pour moi m'était retiré bien trop tôt.

Haliburton s'est rapidement acclimaté à sa nouvelle équipe, puisqu'il tourne déjà à plus de 22 points et 11 passes avec les Pacers. Il faudra attendre un peu avant de voir si ce choix des Kings est aussi mauvais qu'il en a l'air sur le long terme, mais on imagine que les fans de longue date de la franchise se demandent pourquoi leur joueur avec le plus fort potentiel n'est plus là aujourd'hui...