Tyrese Haliburton comparé à un quarterback de légende par son boss

Le trade de Tyrese Haliburton est sans doute celui qui a le plus surpris les fans autour de la deadline des trades. Le nouveau meneur d'Indiana a énormément de talent et commence déjà à le déployer sous ses nouvelles couleurs. Du côté des Pacers, on sait parfaitement qu'avoir pu récupérer le joueur des Kings est une aubaine et possiblement un move qui changera la trajectoire de la franchise.

Kevin Pritchard, le président et GM d'Indiana, n'a pas tari d'éloges au sujet de Tyrese Haliburton le week-end dernier.

"Avec Tyrese, nous avons un meneur pour notre futur. Quand vous faites ce métier depuis aussi longtemps que moi, vous savez que l'occasion de recruter un jeune meneur avec autant de potentiel et autour duquel vous pouvez construire pour les dix prochaines années ne se présente pas souvent. Tyrese Haliburton est cette personne. On a le sentiment qu'en lui donnant davantage le ballon, Tyrese va s'épanouir et devenir un joueur spécial, même à seulement 21 ans. Pour moi, avoir un gars comme lui, c'est comme avoir un Peyton Manning ou un Andrew Luck", a-t-il expliqué dans l'Indy Star.

Pour ceux qui ne connaissent pas grand chose à la NFL, Peyton Manning est l'un des plus grands quarterbacks de l'histoire et Andrew Luck l'un des plus talentueux malgré sa retraite prématurée en 2018. Tous les deux ont porté les couleurs des Indianapolis Colts pendant plusieurs années, ce qui explique la référence très locale utilisée par Pritchard.

Le simple fait que les Pacers voient en Haliburton un quarterback en dit long sur ce qu'ils attendent et espèrent de lui. Sur les deux premiers matches qu'il a disputé avec Indiana, l'ancien meneur de Sacramento tourne à 22.5 points et 11 passes de moyenne.

