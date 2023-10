Hoop Culture Ep 4 : La révolution 2003

Il y a 20 ans de ça, la NBA et la culture basket prenaient un virage qui allait tout changer. Après ça, rien n'a plus jamais été comme avant.

Parce que la culture basket ne s'arrête pas aux lignes du terrain, retrouvez chaque semaine Pierre-Armand Samama et Théophile Haumesser pour parler de tout ce qui fait vibrer le monde du basket en dehors du parquet.

Musique, séries, sneakers, cinéma, sports, rien n'est hors de portée, rien n'est hors sujet.

Cette semaine, on revient sur une année charnière dans l'histoire de la NBA, du basket et de la culture : 2003. LeBron James, Jay-Z, Tony Parker, OutKast, Amar'e Stoudemire, Michael Jordan et bien d'autres encore ont marqué cette année de leur empreinte.

