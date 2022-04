L’arrivée de LeBron, le départ de Jordan, la première de TP… REVERSE présente la révolution 2003

Enfin, ça y est ! Les expéditions du Mook REVERSE #9 spécial 2003 ont débuté et certains d'entre vous ont même dû commencer à recevoir leur exemplaire !

Pour ce nouveau numéro de REVERSE aux airs de "Retour vers le futur", nous vous invitons à bord de notre DeLorean. Destination : 2003 ! Pourquoi cette année en particulier ? Parce que c'est là que l'on trouve les origines d'une révolution qui a mené au basket que l'on connaît aujourd'hui.

Évidemment, on pense immédiatement à la draft incroyable qui a vu LeBron James, Dwyane Wade, Carmelo Anthony, Chris Bosh et les autres rouler sur la ligue. Mais c'est également la dernière saison de l'icône Michal Jordan, le premier titre du Big 3 des Spurs et de Tony Parker ou encore l'année où la plus talentueuse équipe de France de l'histoire a implosé lors de l'EuroBasket.

Bref, une année incroyablement riche en événements et en rebondissements qui méritait bien qu'on lui consacre 240 pages.