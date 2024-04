Hoop Culture : Le Magic, la WNBA, l’OM et Shaï Mamou

Invité spécial de Hoop Culture, Shaï Mamou nous en dit plus sur ce qui le fait vibrer dans le basket et partout ailleurs.

Pour cet épisode de Hoop Culture, Théophile Haumesser et Pierre-Armand Samama reçoivent Shaï Mamou pour en savoir plus sur son amour du Orlando Magic, de la WNBA, de l'OM et de tout ce qui le fait vibrer.

On en parle dans cet épisode

Penny Hardaway

Angel Reese

UConn et Paige Bueckers

La WNBA

Antoine Ozanam et Antoine Carrion "Temudjin"

Alice Russell "I Am"

I Am de Alice Russell

Angela Davis "Blues et féminisme noir"

Maryse Condé

