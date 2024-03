Les grands moments “héroïques” de la NBA – Hoop Culture

Pour cet épisode de Hoop Culture, Théophile Haumesser et Pierre-Armand Samama s'arrêtent sur les moments les plus épiques et les plus "héroïques" qu'ils aient connus en NBA.

Et vous, quels sont ceux qui vous ont le plus marqué ?

Cet épisode est dédié à la mémoire de notre regretté collaborateur Yann Dalon.

On en parle dans cet épisode

Yann Dalon

ITW Yann Dalon : Unbelievable

Isiah Thomas

Isaiah Thomas

Derek Fisher

Benjy Melendez "Ghetto Brother"

Glass Beams

Michel Moutot "Ciel d'acier"

Jake Gyllenhaal et Conor McGregor dans "Road House"

Hoop Culture : George Eddy, SLAM, Doris Burke… : les médias NBA qui nous ont le plus marqués