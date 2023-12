Hoop Culture Vol. 15 – Spécial Noël

Cette semaine dans Hoop Culture, Théophile Haumesser et Pierre-Armand Samama se posent tranquillement pour en apprendre plus sur leurs passions communes. Qui sont leurs joueurs préférés, les débuts de REVERSE, les joueurs qu'ils ont le plus détestés, leurs disques préférés, aucun sujet n'est épargné

N'hésitez pas à nous donner vos préférés à vous !

On en parle dans cet épisode

Stephen Curry

Karl Malone

L'attaque des Titans

Marvin Gaye

Amp Fiddler (RIP)

Andre Braugher RIP

Eric Montross RIP

Fat Freddy's Drop

La collection de livres 33 1/3

