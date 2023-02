Un seul orteil vous manque et tout est dépeuplé. Trois semaines après sa blessure, a priori mineure, Kevin Porter Jr squatte toujours l’infirmerie. Le meneur des Houston Rockets semble d’ailleurs encore loin d’un potentiel retour.

À ce stade, ni Porter ni son équipe n’est vraiment capable de dire quand il pourra rejouer. Dans un flou total, il n’a même pas repris l’entraînement, d’après Danielle Lerner du Houston Chronicle. Il devrait ainsi son 10e match consécutif ce mercredi, alors qu’Alperen Sengun et ses autres coéquipiers affronteront le Thunder.

La tête brulée des Rockets ne souffre pourtant que d’une "contusion du pied gauche" selon la franchise. Le joueur et son coach parlent pour leur part d’une douleur à l’orteil, sans plus de précision. Une situation trouble, qui l’a stoppé au beau milieu d’une superbe dynamique. Il affichait en effet des moyennes de 22,7 points, 6 passes et 5,4 rebonds, à 50% au tir et 41,4% à trois points, sur les 10 matches précédant cette blessure énigmatique.

"C’est juste irrité. C’est quelque chose en rapport avec mon articulation, mais ça va aller. […] Je tire parfois pendant mon temps libre, je dribble toute la journée, tous les jours quand je suis à la maison", tente de rassurer le meneur.

Personne ne pensait, au départ, que Kevin Porter Jr serait absent si longtemps. Souvent décrit comme un joueur mentalement fragile, il balaye la piste d’un blocage psychologique, évoquée par les journalistes. Au contraire, il affiche un visage stoïc et essaie tant bien que mal de garder les idées bien en place.

"Je me dis toujours que ça craint, mais les blessures font partie du jeu. J’essaie de rester tempéré. Donc, quand ça arrive, rester calme et me concentrer sur ce que je peux contrôler me permet de rester dans le bon état d’esprit", explique-t-il.

Kevin Porter Jr ne manque de toute façon pas trop à son équipe, malgré l’absence concomitante de Jalen Green. Houston, dernière équipe au classement, n’a pas besoin de lui pour perdre ses matches. Une situation qui permet également au meneur de prendre son temps plutôt que de se précipiter.

