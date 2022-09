Il célèbre un contre trop tôt et se mange un poster dans les dents

Miralem Halilovic, le joueur de Nanterre, s'est hypé un tout petit peu trop rapidement après avoir contré Domantas Sabonis dans sa tentative de dunk, mercredi, lors du match entre la Lituanie et la Bosnie.

L'intérieur bosnien a commencé à chambrer le joueur de Sacramento, sans voir qu'un autre Lituanien, Arnas Butkevicius, avait récupéré le ballon. Résultat : un petit poster et un hurlement primal de Sabonis en pleine face.

Comme quoi, il ne faut jamais célébrer une action trop tôt dans un match de basket !

HE GOT DUNKED ON BECAUSE HE WAS STARING DOWN SABONIS 🤣 @ESPNPlus pic.twitter.com/YkTJWfHbP3

