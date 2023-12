Franchement, on est hyper contents du résultat et on espère de tout coeur qu'il en sera de même pour vous. Pour ceux qui l'ont commandé durant la période des préventes, sachez que les expéditions sont en cours. Vous devriez donc recevoir vos exemplaires dès la semaine prochaine. Pour les autres, ceux qui attendaient de le voir en chair et en os pour passer à l'action, vous pouvez dégainer ;)

En attendant, voici les premières photos réalisées cet après midi sous cette belle lumière automnale... (sic)

Par nous, pour nous…

Si vous lisez ce mail, c’est que nous sommes pareils : d’authentiques et irrécupérables fanatiques de basket. Notre passion, nous l’avons construite tout autant en regardant nos idoles s’affronter sur les scènes les plus prestigieuses, qu’au bout de la rue, dans notre gymnase ou sur notre playground du coin.

Une saison en enfer, notre tout premier livre, est à l’image de tout cela ! Un livre qui parle de nous, de vous, de vos potes, de tous ceux qui ont rêvé d’être les Michael Jordan ou Stephen Curry de leur ville et qui se sont autant investis dans chaque match du dimanche matin, que LeBron, saison après saison.

Au travers des aventures et des déboires d’une équipe fictive, mais dont les protagonistes sonnent tellement vrai qu’ils ne pourront que vous rappeler de bons (et probablement aussi pas mal de très mauvais) souvenirs, nous avons voulu rendre hommage à notre passion commune pour le basket. Celle-là même qui nous réunit et qui nous pousse à continuer d’aller de l’avant, que ce soit après une belle victoire ou une défaite honteuse face aux « adversaires héréditaires » du patelin d’à côté.

Le basket est une chose trop sérieuse pour qu’on ne puisse en rire...

...que ce soit plié eu deux ou la larme à l’œil.

DÉCOUVREZ LE PREMIER CHAPITRE GRATUITEMENT Comme le concept de ce livre peut dérouter, nous avons choisi de vous offrir le premier chapitre du livre, histoire de bien cerner l'idée, le style, l'approche (décalée) et le ton (très libre). "Cette année, c’est la bonne. Cette fois, c’est sûr ! Pour tout vous dire, ça devait déjà être le cas la saison dernière. Mais bon, pour ça, il aurait fallu que Xavier soit un tantinet moins fragile qu’Anthony Davis, que ces enfoirés d’arbitres comprennent un peu mieux le basket que Karl-Anthony Towns et que Kevin et Jordan arrêtent de s’inspirer de l’éthique de travail de Dwight Howard. Ah, c’est sûr que si on récompensait les conneries, on serait passé direct à l’échelon supérieur... Mais bref. Cette année, c’est la bonne. Fini de rire. Tout le monde est chaud. Tout le monde est déterminé. « On va aller la chercher, cette putain de montée ! » Ça, c’est ce qu’on s’est dit en juin autour d’un bon barbeuc avec l’équipe..."

45 chapitres pour tout couvrir, tout traiter, tout disséquer Ce livre de 192 pages a pour objectif de couvrir l'intégralité des grandes problématiques de la vie d'un basketteur réparties en 4 grands formats : Les 12 grandes étapes d'une saison (cauchemardesque) d'une équipe (pourrie)

(cauchemardesque) d'une équipe (pourrie) Les 10 portraits robot des basketteurs types (vous reconnaîtrez vos potes à coup sûr... peut-être même vous reconnaîtrez-vous vous-mêmes)

des basketteurs types (vous reconnaîtrez vos potes à coup sûr... peut-être même vous reconnaîtrez-vous vous-mêmes) Les 12 grandes questions philosophiques existentielles qui animent le monde de la balle orange

philosophiques existentielles qui animent le monde de la balle orange Les 11 listes de "tops" qui nous font bien marrer Mois après mois, suivez la saison aussi drôle que déprimante d'une équipe de départ' Illustré de main de maître par Vladislav Lakshe à qui nous devions déjà les couvertures de nos Mooks #2 et #6 et préfacé magistralement par Rémi Reverchon, ce livre vous propose de suivre le quotidien d'une équipe de départementale pleine d'ambition qui ne rêve que d'une chose : monter au niveau supérieur !Des reprises douloureuses de septembre aux moments de doute de janvier, de l’euphorie des premières victoires à la tristesse des grosses déculottées, Une saison en enfer est une immersion dans l’univers des championnats nationaux, régionaux et départementaux des quatre coins de la France.