Iliana Rupert a débuté en WNBA… et surpris Delle Donne sur un shoot

Quelques jours après Marine Johannès, très en forme pour son retour à New York pour le moment, l'une de ses coéquipières chez les Bleues et bourreau en LFB a fait ses débuts en WNBA. Iliana Rupert, draftée en 12e position par les Las Vegas Aces en 2021, a disputé le premier match WNBA de sa carrière ce week-end.

L'intérieure de 21 ans a passé 15 minutes sur le terrain lors de la défaite de son équipe contre les Washington Mystics en prolongation. Rupert, championne de France plus tôt dans le mois avec Bourges et victorieuse de l'Eurocup, a déjà montré des choses intéressantes, avec 5 points, 3 rebonds et 1 passe. Mieux, elle a pu faire comprendre à ses adversaires que ce n'est pas parce qu'elle joue à l'intérieur qu'il faut l'ignorer lorsqu'elle se retrouve derrière la ligne à trois points.

Elena Delle Donne, la star de Washington, n'a pas compris ce qui s'est passé lorsque la rookie française a dégainé et fait mouche from downtown. Ses premiers points, un peu plus tôt, ont eux été inscrits près du cercle, à nouveau au nez et à la barbe de la double MVP, qui n'a visiblement pas eu droit à un brief de la part de l'équipe de scouting des Mystics.

First career three for Iliana Rupert 🙌 pic.twitter.com/G2LWKIVbL5 — WNBA (@WNBA) June 26, 2022

La carrière extrêmement prometteuse d'Iliana Rupert aux Etats-Unis, au sein de l'équipe qui pointe pour le moment en tête du classement, est lancé !

