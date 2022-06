Marine Johannès lâche une passe magique contre Chicago

Marine Johannès n'est revenue à New York que depuis deux matches, mais elle a déjà rappelé à tout le monde ce qu'elle était capable d'apporter sur le terrain. En sortie de banc avec le Liberty, la Français régale grâce à son jeu spectaculaire. Après une première apparition contre Indiana (victoire 97-83) avec 11 points et 6 passes en 24 minutes, l'internationale tricolore a été moins en vue statistiquement lors de la défaite en prolongation (88-86) contre Chicago dimanche.

Par contre, c'est face aux championnes en titre du Sky qu'elle a réussi l'action la plus électrique de la semaine en WNBA, avec cette passe somptueuse pour Stefanie Dolson. Les fans de New York et les adversaires pas encore habitués aux facéties de l'ancienne joueuse de Mondeville et de Bourges ont clairement halluciné tant ces gestes ne sont pas monnaie courante, même dans la meilleure ligue de la planète.

Marine Johannès de retour à New York trois ans après