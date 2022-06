Marine Johannès de retour à New York trois ans après

Depuis le début de la saison en WNBA, les fans français ont pu suivre deux internationales sur les parquets américains : Gabby Williams avec le Seattle Storm et Bria Hartley, de retour de blessure, avec l'Indiana Fever. Une autre représentante tricolore va faire son retour d'ici quelques jours et pas des moindres. Marine Johannès, finaliste malheureuse de LFB avec l'ASVEL contre Bourges, fait son comeback à New York.

Le Liberty a annoncé l'arrivée de la Française de 27 ans, trois ans après sa dernière expérience aux Etats-Unis. La pandémie de Covid et les échéances internationales avec les Bleues n'avaient pas permis à la Lyonnaise de confirmer sa pige prometteuse sur les saisons 2020 et 2021. Alors qu'une dizaine de matches ont été joués en WNBA pour le moment et que New York a effectué un début de saison poussif, le moment est venu pour Marine Johannès de briller à nouveau. Le Liberty, désormais basé à Brooklyn avec des matches à domicile au Barclays Center, affiche 4 victoires pour 8 défaites et une 9e place (sur 12) au classement général.

La venue de Johannès va donner de la profondeur au backcourt de Sandy Brondello et permettre notamment, selon les moments, une association entre le phénomène Sabrina Ionescu et la Française. Pour pouvoir accueillir à nouveau Marine Johannès et face aux restrictions de la ligue en matière d'effectif, New York a dû effectuer quelques moves. Asia "AD" Durr, n°2 de Draft en 2019, a notamment été envoyée à Atlanta pour libérer un spot dans le roster.

Lors de son passage par la WNBA en 2019, "MJ" avait disputé 19 rencontres, toutes en sortie de banc, et tournait à 7.2 points de moyenne. L'effectif a beaucoup changé en trois ans et elle ne retrouvera que l'Australienne Rebecca Allen, qu'elle avait déjà côtoyée en France, et la Chinoise Han Xu.

Marine Johannès rejoindra l'équipe de France lors du break de la rentrée prochaine en WNBA pour disputer la Coupe du monde en Australie.

Sa collègue en sélection mais rivale sur les parquets de LFB, Iliana Rupert, est elle attendue du côté de Las Vegas, leader du classement pour le moment. La jeune intérieure des Bleues, draftée l'an dernier, devrait faire ses débuts en WNBA cette saison sous les ordres de Becky Hammon.

