La WNBA a élu ses 25 légendes, mais qui est la GOAT ?

La WNBA fête ses 25 ans cette année. Pour l'occasion, la ligue a désigné les 25 meilleures joueuses de son histoire, pour former une sorte de Panthéon. Au sein de ce gratin, les fans vont pouvoir s'écharper et élire la GOAT.

On retrouve 10 joueuses en activité parmi les 25 légendes honorées, notamment les inoxydables Sue Bird (bientôt 41 ans) et Diana Taurasi (39 ans), la machine à trophées Breanna Stewart (Seattle), 27 ans seulement, Candace Parker (Chicago), Elena Delle Donne (Washington), Sylvia Fowles (Minnesota), Brittney Griner (Phoenix), Angel McCoughtry (Las Vegas), Tina Charles (Washington) et Nneka Ogwumike (Los Angeles). Maya Moore n'est pas officiellement retraitée, mais la superstar des Lynx n'a plus joué depuis 2018 pour se consacrer à des combats sociaux et à sa vie privée.

Chez les glorieuses anciennes se trouvent aussi des joueuses bien connues du grand public comme Tamika Catchings, Lisa Leslie, Lauren Jackson, Lindsay Whalen, Seimone Augustus, Becky Hammon, Cappie Pondexter ou Swin Cash, mais également des pionnières de la ligue comme Cynthia Cooper, Sheryl Swoopes, Tina Thompson, Katie Smith, Yolanda Griffith, Ticha Penicheiro.

La favorite pour cette élection de GOAT où le public va être sollicité, c'est évidemment Diana Taurasi. Néanmoins, la question est plus épineuse qu'il n'y paraît. Taurasi est la joueuse la plus populaire et reconnaissable de la planète, c'est certain. C'est aussi, sans doute, l'attaquante la plus complète et meurtrière que la WNBA ait connu. En revanche, elle n'est ni la plus titrée collectivement (trois fois championne quand même), ni la plus titrée individuellement (une couronne de MVP et deux de MVP des Finales).

Des two-way players comme Tamika Catchings auront leur mot à dire et sont aussi très populaires. Au rythme où elle va, Breanna Stewart pourrait d'ailleurs mettre tout le monde d'accord dans quelques années s'il y a un nouveau vote...

En attendant, jusqu'à la fin de la saison régulière WNBA dans deux semaines, vous pouvez voter par ici pour celle qui est selon vous la GOAT.

