Iliana Rupert et Marine Fauthoux draftées en WNBA, ce n’est pas rien

Une fois n'est pas coutume, deux joueuses françaises ont été draftées la même année en WNBA. Iliana Rupert et Marine Fauthoux, deux des plus grands espoirs du basket français, déjà internationales et retenues pour la préparation du prochain Eurobasket, ont entendu leur nom lors de la Draft 2021 jeudi soir.

Iliana Rupert était très attendue et a été sélectionnée en 12e position par les Las Vegas Aces, l'une des meilleures options possibles pour elle. La franchise coachée par Bill Laimbeer a l'un des rosters les plus talentueux et ambitieux de la ligue, mais compte sur la Française dans sa rotation dès cette saison - après les Jeux Olympiques en tout cas - pour se montrer derrière la MVP A'ja Wilson et la star australienne Liz Cambage sur les postes 4 et 5.

Gabby Williams avec les Bleues, 14 joueuses pour préparer l'Eurobasket

Le chiffre 12 continue d'être un porte-bonheur pour la Berruyère de 19 ans, puisque c'est celui que portait son père, le regretté Thierry Rupert, ancien international français décédé en 2013. Iliana Rupert avait tout fait pour taper dans l'oeil des franchises de WNBA, puisqu'elle a été nommée deux fois de suite meilleure jeune joueuse de l'Euroleague.

Marine Fauthoux, pour sa part, a été draftée par le New York Liberty sur le 29e pick (3e tour). La meneuse de l'ASVEL, 19 ans aussi, ne rejoindra sans doute pas la WNBA cette saison, mais aura la possibilité, à l'avenir, d'évoluer avec sa coéquipière en club et en sélection Marine Johannès, très appréciée du côté de Big Apple. Marine est elle aussi la fille d'un ancien international, Frédéric Fauthoux.