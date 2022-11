Ime Udoka bientôt engagé par les Nets, le GM dément

Ça n’a pas traîné. Les Brooklyn Nets ont licencié Steve Nash après seulement deux semaines de compétitions et ils lui ont trouvé un remplaçant le même jour. Ime Udoka devrait être nommé par la franchise new-yorkaise à en croire les sources cités par Adrian Wojnarowski mais aussi Shams Charania, les deux insiders les mieux informés du marché.

Suspendu un an par les Boston Celtics pour des raisons encore assez floue, Udoka serait laissé libre par la franchise du Massachusetts. Il ne s’agirait même pas d’un échange et n’inclurait donc pas de choix de draft envoyé en compensation.

Sean Marks, le GM, a tant bien que mal essayé de tempérer ces rumeurs en assurant que le processus prendrait plus de temps et que les Nets ne comptaient pas « brûler les étapes. » Mais c’est peut-être seulement une manière de rassurer les critiques et les interrogations qui accompagnent une éventuelle nomination d’Ime Udoka.

Steve Nash viré par les Nets

Finaliste avec les Celtics pour sa toute première saison sur le banc, le coach a ensuite été sanctionné pour ce qui est pour l’instant présenté comme « une relation consentie mais inappropriée avec une femme subordonnée dans l’organigramme de la franchise. » Les détails n’ont pas été révélés mais des agents et des journalistes auraient fait comprendre que ce serait plus complexe qu’une simple histoire de fesses entre deux adultes.

C’est ce qui rend sa possible (probable) nomination d’autant plus surprenante. Les Nets prennent le risque de s’exposer à nouveau à tout un bourbier médiatique si l’affaire venait à exploser à l’avenir, et surtout si les faits reprochés sont plus grave qu’ils n’y paraissent. D’où la remarque de Marks, une façon de faire comprendre que la franchise va d’abord mener sa propre enquête, etc.

Wojnarowski révèle que les Nets ont déjà suivi la situation. Marks et Udoka se connaissent bien depuis leur passage commun aux San Antonio Spurs. Le coach était même l’assistant de Steve Nash à Brooklyn la saison dernière ! Là aussi, c’est un plus puisqu’il a déjà travaillé avec Kyrie Irving et Kevin Durant, qui s’est dit d’ailleurs « choqué » par le renvoi de Nash. Alors qu’il avait demandé sa tête il y a encore quelques mois.

Le timing du départ du Canadien reste très étrange malgré les mauvais résultats. Si les Nets avaient déjà des doutes sur lui, pourquoi l’avoir gardé ? Ils auraient pu changer d’entraîneur pendant l’intersaison et donner la possibilité à ce dernier de préparer les matches. Là, Ime Udoka devrait débarquer dans un contexte de crise pour essayer de sauver une équipe qui a perdu 6 de ses 8 premiers matches.

Il avait réussi à faire de la défense l’une des clés du succès des Celtics. Les Nets espèrent qu’il fera de même à Brooklyn mais il a nettement moins de stoppeurs à disposition. D’un point de vue purement basket, son arrivée pourrait s’avérer intéressante. En attendant, c’est Jacque Vaughn qui assure l’intérim et il a commencé son mandat avec un nouveau revers contre les Chicago Bulls la nuit dernière.