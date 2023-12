Ime Udoka expulsé, mais qu’a-t-il dit à LeBron ?

Les Rockets ont à nouveau échoué dans leur quête de gagner un match à l'extérieur cette saison. Houston s'est incliné face aux Lakers et la frustration était visible chez les Texans, à commencer par leur coach Ime Udoka. Dans le dernier quart-temps, l'ancien de Boston a échangé des mots avec LeBron James au bord du terrain et ceux-ci ne sont pas tombés dans l'oreille d'un sourd. L'arbitre présent à quelques mètres de là a tout entendu et décidé de renvoyer Udoka au vestiaire en lui donnant sa deuxième faute technique de la soirée. L'échange devait être un peu salé puisque LeBron lui-même a été pénalisé sur ce coup.

Interrogé après le match, LeBron James a plaisanté sur ce sujet en indiquant que Ime Udoka et lui n'avaient parlé que de Thanksgiving. Udoka a lui simplement déclaré : "Il y a eu une conversation et les arbitres n'ont pas aimé ce qu'ils ont entendu".

S'il y a des experts en lecture labiale (sauf Thierry Normandie, qui n'a pas la même conception du métier), qu'ils n'hésitent pas à se manifester.

Ime Udoka got ejected after having some words with Bron 👀 pic.twitter.com/GzNak5ZLzn — Bleacher Report (@BleacherReport) December 3, 2023

