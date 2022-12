Ime Udoka, sa femme cartonne les Celtics !

Tout va bien aux Boston Celtics. Avec 18 victoires pour 4 défaites, la franchise du Massachussetts affiche le meilleur bilan de la NBA. On en oublierait presque que cette équipe a connu, à la surprise générale, une intersaison animée. Avec bien évidemment la suspense du coach Ime Udoka pour un an.

Pour avoir entretenu une relation "intime, inappropriée et consentie" avec une membre du staff des Celtics, l'entraîneur a été mis à l'écart pour l'intégralité de l'exercice 2022-2023. Et en réalité, son retour à l'avenir semble tout simplement impossible.

Mais cette affaire, il y a bien évidemment eu des conséquences sur la vie privée d'Udoka. Et sa femme, l'actrice Nia Long, a pris la parole pour dézinguer les Celtics !

"Je pense que la chose la plus déchirante dans tout cela a été de voir le visage de mon fils lorsque l'organisation des Boston Celtics a décidé de rendre publique une situation très privée. C'était dévastateur, et ça l'est toujours.

Il a toujours des moments où ce n'est pas facile pour lui. Si votre objectif est de protéger les femmes - je suis désolé, personne de l'organisation des Celtics n'a même appelé pour savoir si j'allais bien, si mes enfants allaient bien. C'est très décevant", a fustigé Long dans un entretien avec The Hollywood Reporter.