Des pressions mises sur les Nets pour ne pas prendre Ime Udoka ?

Les Brooklyn Nets n’ont toujours pas de coach, si ce n’est le valeureux Jacque Vaughn qui assure l’intérim depuis le départ de Steve Nash la semaine dernière. La franchise new-yorkaise semblait pourtant lui avoir trouvé son successeur. Adrian Wojnarowski et Shams Charania, les deux papes du scoop dans le milieu basket, ont tous les deux annoncé l’arrivée imminente d’Ime Udoka.

Au final, l’affaire s’enlise. Et son possible rebond à Brooklyn semble de moins en moins crédible. Selon Marc Stein, un autre insider fiable, plusieurs « voix fortes » mettraient la pression à Joe Tsai, le propriétaire des Nets, pour que le coach ne soit pas embauché. Il n’est pas précisé qui sont ces personnes en questions – le commissionnaire ? La femme de Tsai ? – ni leurs motivations exactes.

Peut-être qu’elles refusent de voir Ime Udoka retrouver un poste en raison de l’affaire à laquelle il est mêlé et dont les détails restent floues. Ou peut-être justement que ces « voix » en question en savent un peu plus sur le dossier et conseillent ainsi à Tsai d’en rester loin pour éviter un nouveau scandale à Brooklyn.

Udoka a été suspendu par les Boston Celtics pour un an en raison, entre autres, d’une relation inappropriée avec une autre membre du staff alors qu’il est son supérieur hiérarchique. Mais il semble de plus en plus clair que l’entraîneur ne reprendra jamais sa place sur le banc de la franchise du Massachusetts. Les dirigeants seraient même prêts à le laisser filer chez un concurrent direct sans contrepartie. Ça ne présage rien de bon. D’ailleurs, peut-être aussi qu’il y a peu de détails sur l’affaire parce qu’une éventuelle enquête judiciaire suivrait son cours.

Marcus Smart évoque Ime Udoka et ça en dit long sur le flou de cette affaire