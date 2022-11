Marcus Smart évoque Ime Udoka et ça en dit long sur le flou de cette affaire

Personne du côté des Brooklyn Nets ne trouve ça étonnant que les Boston Celtics soient prêts à libérer Ime Udoka, le coach qui les a menés aux finales NBA lors de sa première saison sur le banc, sans condition et sans contrepartie, le tout en le laissant filer chez un concurrent direct au sein de la même division ? C’est quand même un signe avant-coureur pas forcément rassurant concernant l’affaire qui lui a valu un an de suspension infligée par la franchise du Massachussetts. En tout, s’il y en a bien un qui est étonné, c’est Marcus Smart.

« De ce que l’on savait et de ce que l’on nous a dit, il s’agissait juste d’une suspension. On ne savait pas qu’il allait partir coacher ailleurs. On pensait qu’il allait être suspendu puis revenir. C’est pour ça que c’est troublant », confie le vétéran des Celtics au sujet de l’annonce du possible départ d’Udoka vers les Nets.

« Beaucoup de gens se sont demandés ce qui se passe. Ils l’ont suspendu pour avoir enfreint les règles de l’équipe. Et là on voit que ça a l’air d’être plus qu’une simple suspension. Mais il peut toujours coacher. Donc quelle était vraiment la règle qu’il n’a pas respecté et à quel point c’était grave ? Au final, très peu de gens savent ce qui se passent et ceux qui savent ne peuvent pas en parler. »