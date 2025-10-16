Pour Dwight Howard, aucun pivot actuel ne pourrait tenir tête à Shaquille O’Neal à son apogée. Sauf un : Joel Embiid.

Invité du Curious Mike Podcast animé par Michael Porter Jr., le Hall of Famer a rendu hommage au pivot des Philadelphia 76ers, qu’il a côtoyé brièvement en 2020-21.

« Je dois donner du crédit à Embiid », a déclaré Howard. « Quand il a joué contre moi, il était encore très jeune, mais ce gars est incroyable.

S’il était resté en parfaite santé, je pense qu’il serait le seul joueur capable de poser des problèmes à Shaq dans un un-contre-un. »

Triple meilleur défenseur de l’année et ancien finaliste NBA, Howard sait ce que représente la domination physique sous les cercles.

Face à la légende des Los Angeles Lakers, Shaquille O’Neal, il estime qu’un joueur du profil d’Embiid, alliant puissance, mobilité et technique, aurait les armes pour rivaliser.

« Il sait jouer au basket. Il sait provoquer les fautes. Il a les Eurosteps. Il a le tir extérieur. Il a tout le package », a poursuivi Howard. « À 100 % de ses moyens, Joel est un problème. Il pourrait être top 10. »

Sacré MVP en 2023, Joel Embiid serait de toute évidence en route pour devenir l’un des plus grands pivots de l’histoire s’il n’avait pas tout ces soucis physiques. De là à en faire le seul big man actuel capable de rivaliser avec Shaquille O’Neal prime ?

Ok, Shaq était un monstre physique. Et Joel Embiid aurait clairement pu rivaliser avec lui. Mais Nikola Jokic est peut-être suffisamment talentueux pour lui poser quelques problèmes lui aussi, non ?

Joel Embiid, la folle histoire qui a fait basculer sa carrière