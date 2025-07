Joel Embiid, la folle histoire qui a fait basculer sa carrière

Joueur particulièrement clivant, Joel Embiid a su s'imposer, au fil des années, comme l'un des meilleurs joueurs de la NBA. En bonne santé, l'intérieur des Philadelphia Sixers incarne, sans le moindre doute possible, une véritable menace pour ses adversaires.

Même sans remporter un titre NBA jusqu'à maintenant, l'international américain a déjà réalisé une belle carrière dans la ligue. MVP de la saison régulière en 2023, le Camerounais a été également All-Star à 7 reprises.

Pourtant, son histoire en NBA aurait pu s'arrêter très rapidement. Au moment de sa sélection, au #3 pick de la Draft 2014 par les 76ers, l'ex-talent de Kansas souffre d'une fracture de fatigue au pied droit. Et la gestion de cette blessure a marqué un véritable tournant dans sa carrière...

Joel Embiid, une gestion lunaire des Sixers à ses débuts

A l'époque, le GM de Philadelphie, Sam Hinkie, croit fermement à son projet : le Process. Et même avec une première saison blanche en perspective, Embiid suscitait de grands espoirs. Avec l'accompagnement digne des attentes autour de lui ? Visiblement non.

Dans un long papier réalisé par ESPN, la gestion des 76ers à l'époque semble tout simplement lunaire. A 20 ans, le Camerounais n'a pas eu un suivi digne d'un athlète professionnel. Vie décousue dans un hôtel, jeux-vidéos, mauvaise hygiène de vie (nourriture et sommeil), Embiid n'avait aucun cadre.

Egalement affecté par le décès de son frère, il a même pensé à tout arrêter... Car dans le même temps, sa relation avec les 76ers s'était sérieusement tendue. Pourquoi ? A cause de la gestion de sa blessure.

Après son opération, Embiid s'était plaint, à de nombreuses reprises, d'un problème au niveau de sa guérison. La réponse de Philadelphia ? Il devait arrêter d'être paresseux et en faire plus pour récupérer. Frustré, le jeune talent a stoppé sa rééducation et a arrêté de discuter avec ses dirigeants !

"Je devais commencer à devenir un connard. Peu importe ce qu'ils me demandaient, je répondais : 'non, je ne vais pas le faire'", a partagé Joel Embiid.

Bien évidemment, la situation a ensuite continué de s'envenimer avec les représailles des 76ers. Des amendes, encore et encore, pour plus de 300 000 dollars.

"Cela valait le coup. Ils ne m'écoutaient pas, et je n'allais pas continuer de prendre des risques avec mon corps", a-t-il expliqué.

Le plus fou dans cette histoire ? Visiblement, la rééducation d'Embiid était initialement supervisée... par un stagiaire ! Comment les 76ers ont-ils pu laisser la gestion d'un dossier aussi important dans les mains d'une personne peu expérimentée ? Surtout avec les énormes enjeux économiques derrière ? Un mystère...

Heureusement pour le Camerounais, Hinkie a tout de même continué de croire en lui. Avec l'objectif de remettre le pivot sur pied, le GM a ainsi lancé une grande modernisation du secteur "santé et performance". Et le recrutement d'un homme qui a tout changé : David Martin.

La collaboration entre Martin et Embiid n'a pourtant pas débuté sur une bonne nouvelle : en juin 2015, le docteur Richard Ferkel a confirmé les craintes du joueur. Son pied n'avait pas guéri correctement et il a ensuite dû subir une nouvelle opération. Synonyme d'une nouvelle saison blanche en 2015-2016.

Mais cette fois-ci, il a été accompagné. Par Martin et la création d'une équipe pour le suivre au quotidien.

"Quand on regarde vraiment en arrière, si tu étais présent à l'époque, tu sais que sa présence dans la Ligue et son titre de MVP relèvent du miracle", a précisé un proche.

Pour Joel Embiid, tout aurait pu s’arrêter. Très vite. Mais son histoire en NBA a en réalité commencé à partir de là.

