Joel Embiid révèle que James Harden ne lui parle plus

Visiblement James Harden n’en veut pas qu’à Daryl Morey chez les Sixers. Joel Embiid ne fait plus partie de ses amis non plus.

Après des années d’idylle du côté des Houston Rockets, Daryl Morey avait retrouvé James Harden aux Philalephia Sixers. Mais en ne lui proposant pas l’extension qu’il souhaitait à l’été 2023, le Team President de Philly s’était attiré l’inimitié éternelle du barbu.

Il semblerait donc que James Harden en veuille également à Joel Embiid. C’est en tout cas ce que pense le Camerounais, comme il a confié à Dotun Akintoye dans un excellent papier pour ESPN :

« Personne ne le sait, mais même James ne me parle plus. C’est la partie que je n’aime pas dans le fait d’être ‘ce gars’, parce que ça vous place en plein milieu de toutes ces situations. Parce que si vous demandez à James, il pense probablement que j’ai quelque chose à voir avec le fait qu’il ne soit plus là. Moi je me dis juste ‘J’ai remporté le titre de meilleur scoreur. Tu as gagné celui de meilleur passeur. Nous avions ce pick-and-roll qui était instoppable.’ Ça fait mal quand vous avez l’impression que vous n’avez rien fait de mal. Quand vous pensez que vous aviez une relation comme ça avec quelqu’un… vous perdez beaucoup. »

Si leur pick-and-roll n’était peut-être pas si instoppable que ça, ils ont effectivement connu une belle saison 2022-23 ensemble. Une belle saison où Joel Embiid avait fini MVP et meilleur scoreur, alors que James Harden avait été meilleur passeur de la NBA. Mais une saison qui s’est achevée par une défaite 4-3 en demi-finale de Conf’ face aux Celtics.

Alors que la relation entre Morey et lui, le Beardman avait été finalement tradé.