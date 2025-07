Point Paige Bueckers : ses stats sont exceptionnelles

Les Dallas Wings ne font pas une saison collectivement incroyable et vont très probablement finir dans la loterie. Le plus important n'est pas là, puisque l'essentiel était de voir débuter Paige Bueckers et de commencer à lui donner les clés de l'équipe pour préparer la suite. A l'image de ce qu'a pu faire Caitlin Clark la saison dernière en tant que rookie, l'ancienne meneuse de UConn fait des débuts individuellement excellents.

Petit point statistique au sortir du All-Star Game : Paige Bueckers est la seule joueuse de toute la WNBA à être dans le top 10 des points, des passes décisives et des interceptions. Avec 18.2 points, 5.5 passes et 1.7 interceptions de moyenne à 45% sur les 19 matches auxquels elle a participé, son début de carrière pro est plus que prometteur et satisfaisant. Il y a quelques jours, elle était devenue la joueuse à atteindre les 300 points et 100 passes décisives le plus rapidement de l'histoire, à égalité avec... Caitlin Clark, avec lequel elle risque de former le backourt de l'équipe des Etats-Unis sur la plupart des compétitions internationales à l'avenir...

Collectivement il faudra attendre un peu que les choses évoluent à Dallas, avec une classe de Draft 2026 intéressante, mais l'avenir semble radieux pour Paige "Buckets".